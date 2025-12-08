Криминалисты Казахстана подвели итоги года, заявив о впечатляющих результатах в раскрытии преступлений благодаря современным технологиям и научному подходу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативно-криминалистический департамент МВД сообщил, что в 2025 году с помощью криминалистических учётов и высокоточного оборудования удалось раскрыть более восьми тысяч преступлений. По словам начальника департамента Сергея Стихеева, сегодня криминалистика стала наукой, где каждый след, даже едва заметный, может привести к раскрытию тяжкого преступления спустя десятилетия.

Особое внимание уделяется расследованию преступлений прошлых лет. Технологическое обновление позволило возобновить анализ старых улик и находить совпадения, недоступные ранним методам. Один из таких случаев произошёл в Карагандинской области, где спустя почти двадцать лет после жестокого убийства пожилой женщины удалось установить личность преступника по биологическим следам, ранее не поддававшимся идентификации. Виновный, уже отбывающий наказание за другие преступления, признал свою вину.

Немалую роль в раскрытии дел играет и правильное хранение улик. В МВД оборудованы специальные камеры с контролем влажности и температуры, позволяющие сохранять следовую информацию десятилетиями. Благодаря современной технике криминалистам удаётся получать данные практически с любого места преступления: по статистике, следы фиксируются в 97 процентов случаев.

Одним из ключевых инструментов в расследованиях стала ДНК-лаборатория МВД. Это высокотехнологичный центр, где проводят сложнейшие генетические экспертизы — от анализа крови до идентификации микроскопических потожировых следов. В подавляющем большинстве случаев лаборатория даёт точный ответ, принадлежат ли следы конкретному человеку. Работа специалистов уже помогла раскрыть ряд международных дел: так, благодаря обмену данными с российскими коллегами удалось задержать казахстанца, скрывавшегося после кражи в Самарской области.

Важное место занимает и баллистический учёт. Технологии позволяют сопоставлять пули и гильзы, изъятые на различных местах преступлений, даже если между событиями прошло много лет. Один из таких примеров — раскрытие покушения в Жезказгане, где эксперты установили связь с делом пятилетней давности и помогли вывести следствие на преступников.

Подготовка будущих криминалистов ведётся в ведущих академиях МВД, где студентов обучают не только классическим методам, но и современным цифровым инструментам. В структуре министерства уже формируются направления IT-криминалистики, отвечающие за анализ цифровых следов, которые играют всё большую роль в расследованиях.

По словам Сергея Стихеева, технологии, которые ещё недавно казались элементами фантастики, сегодня стали частью ежедневной работы. Преступники могут надеяться скрыться, но, как подчёркивает начальник департамента, "преступник не летает по воздуху — он всегда оставляет следы". А задача криминалистов — найти эти следы и довести каждое дело до справедливого финала.