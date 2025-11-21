Жибек Кулумбетова завоевала серебро в джиу-джитсу на Исламских играх
Сегодня, 16:31
132Фото: Турар Казангапов
Представительница сборной Казахстана по джиу-джитсу Жибек Кулумбетова завоевала серебро на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В финале весовой до 52 килограммов она встретилась с Асмой Альхосани из ОАЭ.
Решающее противостояние выиграла соперница.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
