Жибек Кулумбетова завоевала серебро в джиу-джитсу на Исламских играх

Фото: Турар Казангапов

Представительница сборной Казахстана по джиу-джитсу Жибек Кулумбетова завоевала серебро на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В финале весовой до 52 килограммов она встретилась с Асмой Альхосани из ОАЭ.
Решающее противостояние выиграла соперница.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

