Вице-премьер Канат Бозумбаев провёл совещание, посвящённое вопросам совершенствования системы управления и финансирования рисков, связанных со стихийными бедствиями. Как сообщили на сайте правительства, ключевым вопросом встречи стало внедрение обязательного страхования жилищ от природных катастроф, передает BAQ.KZ.

Ранее, в мае 2025 года, была утверждена соответствующая Дорожная карта, реализация которой курируется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, а также министерствами по чрезвычайным ситуациям, финансам и цифрового развития.

На сегодняшний день разработан и направлен на межведомственное согласование законопроект об обязательном страховании жилья от стихийных бедствий. Документ предусматривает:

создание государственной страховой организации;

утверждение перечня регионов с высоким уровнем риска;

определение порядка сбора страховых взносов и выплат;

внедрение механизмов реагирования и компенсации ущерба в случае ЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям подготовило проекты методических рекомендаций по определению уязвимости территорий и расчёту уровней риска для различных регионов страны.

Также ведётся интеграция с государственными информационными системами, а представители госорганов уже провели консультации с международными экспертами по условиям привлечения экстренных займов для покрытия непредвиденных бюджетных расходов в случае природных катастроф.