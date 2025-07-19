В Аккольском районе Акмолинской области полицейские раскрыли случай интернет-мошенничества, в результате которого 23-летний местный житель потерял 750 тысяч тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным правоохранителей, молодой человек нашёл объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене на одном сайте. Связавшись с "продавцом", он договорился о покупке и перевёл предоплату в размере 750 тысяч тенге. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

По факту мошенничества начато досудебное расследование. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 67-летний житель Карагандинской области. В настоящее время продолжаются следственные действия и сбор доказательств.