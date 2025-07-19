Житель Акмолинской области стал жертвой интернет-мошенника при попытке купить авто
Продавец получив предоплату, перестал выходить на связь
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В Аккольском районе Акмолинской области полицейские раскрыли случай интернет-мошенничества, в результате которого 23-летний местный житель потерял 750 тысяч тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным правоохранителей, молодой человек нашёл объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене на одном сайте. Связавшись с "продавцом", он договорился о покупке и перевёл предоплату в размере 750 тысяч тенге. После получения денег продавец перестал выходить на связь.
По факту мошенничества начато досудебное расследование. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 67-летний житель Карагандинской области. В настоящее время продолжаются следственные действия и сбор доказательств.
"Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил цифровой безопасности. Никогда не переводите предоплату незнакомым лицам без подтверждённых гарантий. Избегайте сомнительных сделок, особенно если цена товара значительно ниже рыночной. Помните: мошенники нередко создают иллюзию срочности, чтобы подтолкнуть жертву к необдуманным действиям", - говорится в сообщении ведомства.
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