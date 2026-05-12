Житель Алматинской области скончался от поножовщины
В селе Нура Талгарского района Алматинской области в результате ножевых ранений погиб 24-летний местный житель, передает BAQ.kz.
По информации Департамента полиции региона, инцидент произошёл 11 мая. Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался.
"После поступления сообщения о происшествии полиция незамедлительно приступила к оперативно-розыскным мероприятиям. Были подняты все наряды полиции, выставлены блокпосты", – сообщили в ведомстве.
В результате принятых мер по горячим следам задержаны трое односельчан погибшего.
"Они подозреваются в причастности к совершению преступления", – уточнили в ДП.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Хулиганство".
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проверяются показания свидетелей и участников инцидента.
Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции области.
