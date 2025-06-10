Житель Астаны выиграл суд у административной полиции в споре о регистрации автомобиля, передает BAQ.KZ.

Суд признал незаконным отказ административной полиции в регистрации автомобиля за гражданином, который приобрёл транспортное средство на электронном аукционе. Отказ мотивировали наличием штрафов за предыдущим владельцем — должником.

Однако суд установил, что согласно Правилам государственной регистрации транспортных средств, основанием для регистрации является электронный договор купли-продажи, заключённый после реализации имущества судебным исполнителем. Наличие штрафов у предыдущего владельца не является причиной для отказа в регистрации автомобиля.

В результате суд обязал административную полицию зарегистрировать транспортное средство за истцом. Решение суда уже вступило в законную силу. Таким образом, житель Астаны добился защиты своих прав и подтвердил, что регистрация приобретённого через электронный аукцион авто должна проходить без необоснованных препятствий.