Житель Астаны получил 15 суток ареста за опасную езду ради видео в соцсетях

В Астане 20-летний водитель был привлечен к ответственности после того, как устроил опасный заезд на мосту Кошкарбаева и опубликовал запись нарушения в социальных сетях.

Молодой человек проехал по островку безопасности, одновременно снимая происходящее на мобильный телефон. Видео вскоре попало в поле зрения правоохранительных органов, после чего нарушителя оперативно установили и задержали.

По итогам рассмотрения дела суд признал астанчанина виновным в грубом нарушении правил дорожного движения, использовании телефона во время управления автомобилем и мелком хулиганстве. В качестве наказания ему назначили 15 суток административного ареста.

Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную штрафную стоянку.

В департаменте полиции подчеркнули, что попытки привлечь внимание в социальных сетях с помощью опасных маневров на дороге могут привести не только к административной ответственности, но и к более серьезным последствиям.