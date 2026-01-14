В социальных сетях распрострянилось видео и информация о том, что неизвестный мужчина вышел на проезжую часть с ружьём и выстрелил в водителя. Происшествие подтвердили в Департаменте полиции Астаны, передает BAQ.KZ.

В правоохранительных органах сообщили, что житель города Астаны произвел выстрел из охотничьего ружья в водителя, проезжающего мимо автомобиля, после чего скрылся. Пострадавший о случившемся сообщил на канал "102".

– На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнего подозреваемого. Проводится досудебное расследование. Ружье изъято. Владелец оружия, отец подозреваемого, привлечен к административной ответственности за нарушение правил его хранения, – сообщили в полиции.

В ДП Астаны также отметили, что пострадавший является сотрудником правоохранительных органов, который на момент инцидента находился в трудовом отпуске.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.