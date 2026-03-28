В Пензе суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, который напал с ножом на 14-летнего подростка во дворе жилого дома. Об этом сообщили в прокуратуре Пензенской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По данным следствия, инцидент произошёл во дворе дома на улице Тепличной. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, услышал громкие крики детей на улице и разозлился. Он взял дома два ножа, вышел из подъезда и направился к спортивной площадке, где играли подростки.

На улице мужчина начал ругаться на окружающих, после чего ударил ножом в спину 14-летнего мальчика. Подросток получил травму, которую суд квалифицировал как лёгкий вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, извинился перед потерпевшим и выплатил 50 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, его обязали выплатить подростку 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.