Житель Шымкента похитил имущество ломбарда на сумму свыше 1 млрд тенге
Во время совместной операции "Розыск", проведённой на территории стран СНГ с 15 по 16 октября, полицейские задержали жителя Шымкента, присвоившего имущество одного из ломбардов города на сумму более 1 миллиарда тенге, передает BAQ.KZ.
Как уточнили в МВД, задержанный пытался скрыться от следствия, однако был найден и арестован.
Операция "Розыск" проводилась совместно с розыскными группами МВД России. В мероприятии приняли участие подразделения полиции Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также сотрудники уголовной полиции из других стран СНГ.
Всего за два дня оперативники задержали 286 преступников и разыскали 55 пропавших без вести, включая восьмерых несовершеннолетних.
Начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов отметил, что результаты операции подтверждают эффективность международного взаимодействия правоохранительных органов.
