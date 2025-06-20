В селе Белкарагай Катон-Карагайского района предприниматель Бауыржан Уалханов доказал: любовь к родной земле может стать основой успешного дела, передает BAQ.KZ. Получив льготный кредит по программе "Ауыл аманаты", он открыл гостевой дом, который уже стал популярным местом отдыха среди туристов.

Благодаря поддержке государства - 8,7 миллиона тенге под 2,5% годовых - Бауыржан сумел реализовать давнюю мечту: создать уютный гостевой дом в живописном уголке Восточного Казахстана. Его мини-гостиница привлекает гостей, интересующихся жизнью в селе, природой Катон-Карагайского края и местной культурой.

В гостевом доме предоставляют полный спектр услуг: размещение в комфортных условиях, питание с элементами традиционной казахской кухни, чистота и уют, а также гид-помощь - советы по маршрутам и достопримечательностям.

"Программа "Ауыл аманаты" - настоящая поддержка для тех, кто хочет работать и развивать село. Благодаря ей я не только начал собственное дело, но и участвую в развитии родного аула. Это не просто бизнес, это вклад в будущее села", — говорит Бауыржан Уалханов.

Катон-Карагайский район славится своей природной красотой: горы, леса, кристально чистый воздух. Здесь ежегодно растёт интерес к внутреннему туризму, а частные инициативы, подобные проекту Бауыржана, становятся важным шагом к раскрытию туристического потенциала региона.

Программа "Ауыл аманаты" продолжает менять жизнь на селе - не декларациями, а конкретными результатами. И предприниматели вроде Бауыржана Уалханова - яркий пример того, как один человек может вдохнуть новую жизнь в целое сообщество.