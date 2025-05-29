В рамках реализации государственной программы "Таза Қазақстан" в Абайской области прошли масштабные экологические акции. Тысячи жителей региона – от школьников до представителей бизнеса и госструктур – объединились ради одной цели: сохранить чистоту и красоту родной земли, передаёт BAQ.KZ.

Экологические субботники охватили все районы области. В Семеях, Курчатове, Урджаре, Аягозе, Бородулихе и других населённых пунктах прошли уборки парков, берегов рек, городских зон отдыха. Особое внимание уделили сортировке мусора, благоустройству территорий и разъяснительной работе с населением.

Так, в Семее более 100 студентов и волонтёров очистили прибрежную зону Иртыша. В Курчатове убрали городской пляж и установили предупредительные таблички. В Урджаре и Аягозе участники собрали десятки мешков мусора вдоль набережных, а в Бородулихе провели эко-субботник в формате интеллектуального квеста, что сделало участие особенно увлекательным для молодёжи.

"Субботник — это не только уборка. Это проявление заботы о будущем и пример для подрастающего поколения", — отметил активист Сержан Ерболатұлы из Курчатова.

За время весеннего этапа "Таза Қазақстан" в регионе:

в субботниках приняли участие 197,7 тыс. человек и 9 092 организации;

очищено 122,3 тыс. дворов, 1 777 парков и скверов, 733 памятника;

вывезено 35,5 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов;

высажено более 69 тыс. деревьев и кустарников;

очищено 2 072 водоёма, 88,7 тыс. метров арыков и 144 фонтана.

По словам директора молодёжного ресурсного центра "Абай жастары" Айдоса Толеуканова, движение "Таза Қазақстан" стало символом зрелости и экологического самосознания жителей области.

"Это не разовая акция, а системная работа. Мы видим, как меняется отношение людей к окружающей среде, и это внушает оптимизм", — подчеркнул он.

Программа "Таза Қазақстан" будет продолжена. В планах — расширение географии мероприятий, охват отдалённых сельских округов и вовлечение ещё большего числа граждан. Организаторы убеждены: путь к экологически чистой стране начинается с каждого двора и каждого неравнодушного человека.