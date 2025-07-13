Жители Актау бьют тревогу из-за загрязнения прибрежной зоны
На поверхности моря появились масляные пятна и плавающий мусор
Сегодня, 08:45
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Сегодня, 08:45Сегодня, 08:45
124Фото: pixabay
Жители Актау обеспокоены ухудшающимся состоянием прибрежных вод. По словам горожан, в районе 15-го микрорайона на поверхности моря появились масляные пятна и плавающий мусор, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По словам очевидцев, ещё утром вода была чистой, но спустя некоторое время море покрылось тёмной пленкой, а вдоль берега скопились отходы неясного происхождения.
"Как будто кто-то специально сбросил отходы. Ещё минут 40 назад море было чистым, а теперь в воду невозможно зайти", - пожаловалась местная жительница.
Местные жители призывают власти обратить внимание на нарастающие экологические проблемы и усилить контроль за состоянием моря, которое, по их словам, "буквально на глазах превращается в отстойник".
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