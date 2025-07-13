Жители Актау обеспокоены ухудшающимся состоянием прибрежных вод. По словам горожан, в районе 15-го микрорайона на поверхности моря появились масляные пятна и плавающий мусор, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам очевидцев, ещё утром вода была чистой, но спустя некоторое время море покрылось тёмной пленкой, а вдоль берега скопились отходы неясного происхождения.

"Как будто кто-то специально сбросил отходы. Ещё минут 40 назад море было чистым, а теперь в воду невозможно зайти", - пожаловалась местная жительница.

Местные жители призывают власти обратить внимание на нарастающие экологические проблемы и усилить контроль за состоянием моря, которое, по их словам, "буквально на глазах превращается в отстойник".