Жители Алматы сдали на утилизацию около 1,2 тонны просроченных медикаментов

В Алматы за год жители сдали почти 1 200 кг просроченных медикаментов через специальные боксы, установленные в 38 городских поликлиниках. Собранные лекарственные отходы направили на безопасную утилизацию. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

Проект реализуют экологическое сообщество ECO Network совместно с фармацевтической компанией STADA. Специальные контейнеры позволяют жителям отдельно от бытового мусора сдавать лекарства с истёкшим сроком годности.

Для оценки эффективности инициативы к работе привлекли студентов Satbayev University. Волонтёры посетили 34 поликлиники, где проверили, насколько посетители осведомлены о проекте и как в нём участвует медицинский персонал. По итогам проверки более 70% учреждений получили высокие оценки.

В июле лидером по объёму собранных медикаментов стала городская поликлиника № 1, где приняли 79,5 кг лекарственных отходов. В пятёрку наиболее активных учреждений также вошли поликлиники № 23 (71,45 кг), № 4 (70,2 кг), № 17 (66,6 кг) и № 12 (65,6 кг).

Организаторы отмечают, что раздельный сбор просроченных лекарств помогает снизить риск загрязнения окружающей среды. Медикаменты, выброшенные вместе с бытовыми отходами или смытые в канализацию, могут попадать в почву и водоёмы.

Специальные боксы позволяют собирать такие отходы отдельно и передавать их на безопасную утилизацию, предотвращая потенциальный вред для окружающей среды.