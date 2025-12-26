Аким города Алматы Дархан Сатыбалды обозначил приоритеты экологической политики Алматы в рамках программы "Таза Қазақстан". На совещании особое внимание было уделено результатам очистки, благоустройства и экологическому просвещению в восьми районах мегаполиса, передаёт BAQ.KZ.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что "Таза Қазақстан" - долгосрочная политика, требующая дисциплины и ответственности каждого. Чистота начинается с повседневных решений - во дворах, подъездах и на улицах.

Отдельно рассмотрена работа онлайн-платформы TazaQazBot: здесь жители могут сообщать о проблемах. Аким отметил важность оперативной реакции и работы не на статистику, а на результат.

Также говорили о роли информирования, вовлечении молодежи и бизнеса в формирование экологической культуры.

По итогам совещания даны конкретные поручения. Акцент сделан на межведомственное взаимодействие, контроль и переход к устойчивым экологическим решениям.