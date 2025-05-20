Жители Астаны смогут следить за приближением скорой помощи онлайн
В Астане запустили сервис отслеживания бригады в реальном времени.
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Жители столицы Казахстана теперь смогут в режиме реального времени отслеживать приближение машины скорой помощи, вызванной на экстренный случай. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, которое совместно с акиматом Астаны и Yandex Qazaqstan запустило пилотный проект цифрового сервиса, передает BAQ.KZ.
Суть нововведения проста и удобна:
При поступлении вызова первой категории срочности пациенту автоматически направляется SMS-сообщение со ссылкой на интерактивную карту. Перейдя по ней, пользователь сможет увидеть на карте, где находится бригада скорой помощи и как она движется по маршруту.
"Возможность видеть движение бригады — это пример того, как технологии обеспечивают прозрачность, снижают тревогу у вызывающих и сокращают нагрузку на диспетчеров", — отметил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.
По данным скорой помощи города Астаны, операторы ежедневно обрабатывают до 6000 звонков, из которых до 40% — повторные, в основном с уточнением времени прибытия. Новый сервис существенно разгрузит диспетчерские линии и ускорит реакцию на новые экстренные обращения.
Сервис разработан с использованием JavaScript API от Яндекс Карт, а сама система автоматического информирования реализована в рамках модернизации экстренной медицинской помощи.
На текущем этапе:
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Функция доступна для части вызовов первой срочности на территории города Астаны;
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В дальнейшем планируется расширение на всю страну и включение вызовов других категорий.
Также предусмотрены дополнительные плюсы:
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Подготовка ко встрече медиков (например, открытие шлагбаума, сбор документов);
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Повышение доверия к системе экстренной помощи;
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Снижение уровня тревожности у пациентов и их родственников.
Министерство здравоохранения РК заявило о намерении и дальше внедрять цифровые решения для повышения оперативности, качества и доступности медицинской помощи в стране.
Ранее мы писали о том, что видеожетоны планируют внедрять для защиты медработников.
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