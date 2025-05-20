Жители столицы Казахстана теперь смогут в режиме реального времени отслеживать приближение машины скорой помощи, вызванной на экстренный случай. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, которое совместно с акиматом Астаны и Yandex Qazaqstan запустило пилотный проект цифрового сервиса, передает BAQ.KZ.

Суть нововведения проста и удобна:

При поступлении вызова первой категории срочности пациенту автоматически направляется SMS-сообщение со ссылкой на интерактивную карту. Перейдя по ней, пользователь сможет увидеть на карте, где находится бригада скорой помощи и как она движется по маршруту.

"Возможность видеть движение бригады — это пример того, как технологии обеспечивают прозрачность, снижают тревогу у вызывающих и сокращают нагрузку на диспетчеров", — отметил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

По данным скорой помощи города Астаны, операторы ежедневно обрабатывают до 6000 звонков, из которых до 40% — повторные, в основном с уточнением времени прибытия. Новый сервис существенно разгрузит диспетчерские линии и ускорит реакцию на новые экстренные обращения.

Сервис разработан с использованием JavaScript API от Яндекс Карт, а сама система автоматического информирования реализована в рамках модернизации экстренной медицинской помощи.

На текущем этапе:

Функция доступна для части вызовов первой срочности на территории города Астаны;

В дальнейшем планируется расширение на всю страну и включение вызовов других категорий.

Также предусмотрены дополнительные плюсы:

Подготовка ко встрече медиков (например, открытие шлагбаума, сбор документов);

Повышение доверия к системе экстренной помощи;

Снижение уровня тревожности у пациентов и их родственников.

Министерство здравоохранения РК заявило о намерении и дальше внедрять цифровые решения для повышения оперативности, качества и доступности медицинской помощи в стране.

Ранее мы писали о том, что видеожетоны планируют внедрять для защиты медработников.