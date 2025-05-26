Жители Атбасара заявляют о продолжающемся задымлении с мусорного полигона: власти факт возгорания не подтверждают, передаёт BAQ.KZ.

В городе Атбасар Акмолинской области обостряется экологическая ситуация — местные жители жалуются на непереносимый запах гари и задымление, якобы идущее со стороны мусорного полигона, который, по их словам, горит более месяца.

В социальных сетях распространяются видео, на которых автор утверждает, что 22 мая полигон снова активно тлеет, а густой дым движется в сторону жилых районов.

"Свалка снова горит. Стоит густой смог, дышать невозможно. Никто не реагирует. Такое ощущение, что чиновники просто закрывают глаза", — говорится в публикации.

По словам горожан, проблема стала хронической, а обращения в местные и республиканские органы власти остаются без внятного ответа.

В акимате и экослужбах региона утверждают, что на текущий момент фактов возгорания не зафиксировано:

Возгорание действительно было зафиксировано 21 апреля — за это ТОО "МЖД Атбасар сервис коммунальные услуги", обслуживающее полигон, было привлечено к административной ответственности по статье 410 КоАП РК.

Департамент экологии наложил также штраф за загрязнение атмосферного воздуха по статье 324 КоАП. Штраф оплачен.

По информации на 22 и 23 мая, специалисты МЧС и экологи выезжали на место, не обнаружив возгораний.

Несмотря на официальные заявления, жители продолжают утверждать, что полигон либо тлеет, либо регулярно воспламеняется, создавая стойкий смог, особенно в утренние и вечерние часы. В публикациях звучат призывы к вмешательству на уровне президента и генеральной прокуратуры.

Пока власти отчитываются об отсутствии открытого огня, граждане требуют более прозрачного расследования, регулярного мониторинга воздуха и немедленного устранения последствий загрязнения.

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