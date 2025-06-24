Жители аварийного дома в Астане ждут сноса больше 15 лет
Все это время они опасаются, что дом рухнет.
Сегодня, 16:49
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Сегодня, 16:49Сегодня, 16:49
144Фото: Марк Брюшко.
Жильцы четырехэтажного дома по адресу Ыбырая Алтынсарина 6\2 в Астане ждут сноса больше 15 лет. Дом давно признали аварийным. В последние годы, когда начались серьезные проблемы с крышей, подвалом и электропроводкой, люди всерьез обеспокоились за свои жизни. Теперь они боятся оставаться в собственных квартирах, опасаясь обвала или пожара. В новом специальном репортаже BAQ.kz вы узнаете, как работает программа реновации в Астане? Сколько зданий предстоит снести в ближайшие годы? А также почему люди отказываются от новых квадратных метров?
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