Жильцы четырехэтажного дома по адресу Ыбырая Алтынсарина 6\2 в Астане ждут сноса больше 15 лет. Дом давно признали аварийным. В последние годы, когда начались серьезные проблемы с крышей, подвалом и электропроводкой, люди всерьез обеспокоились за свои жизни. Теперь они боятся оставаться в собственных квартирах, опасаясь обвала или пожара. В новом специальном репортаже BAQ.kz вы узнаете, как работает программа реновации в Астане? Сколько зданий предстоит снести в ближайшие годы? А также почему люди отказываются от новых квадратных метров?