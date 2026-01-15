Прокуратура Илийского района совместно с экологами провела проверку деятельности ГКП "Алматы Су" и выявила нарушения экологического законодательства, передает BAQ.KZ.

Особую обеспокоенность жителей района вызывает устойчивый неприятный запах от городских сточных сетей, сбрасывающихся в водоём "Сорбулак". Проверка показала, что из 48 отобранных проб в 21 случае зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций метана, сероводорода и меркаптана.

На учёте с заболеваниями органов дыхания состоят более 400 жителей близлежащих сельских округов.

По результатам проверки Департамент экологии привлёк ГКП "Алматы Су" к административной ответственности с наложением штрафа в 14 млн тенге. Предприятию также выдано предписание об устранении причин экологических нарушений.

Прокуратура Илийского района будет продолжать контролировать выполнение предписанных мер и соблюдение экологических требований.