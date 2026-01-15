Жители дышат ядом: "Алматы Су" оштрафовали на 14 млн тенге
Жители Илийского района страдают от запаха сточных вод.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Илийского района совместно с экологами провела проверку деятельности ГКП "Алматы Су" и выявила нарушения экологического законодательства, передает BAQ.KZ.
Особую обеспокоенность жителей района вызывает устойчивый неприятный запах от городских сточных сетей, сбрасывающихся в водоём "Сорбулак". Проверка показала, что из 48 отобранных проб в 21 случае зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций метана, сероводорода и меркаптана.
На учёте с заболеваниями органов дыхания состоят более 400 жителей близлежащих сельских округов.
По результатам проверки Департамент экологии привлёк ГКП "Алматы Су" к административной ответственности с наложением штрафа в 14 млн тенге. Предприятию также выдано предписание об устранении причин экологических нарушений.
Прокуратура Илийского района будет продолжать контролировать выполнение предписанных мер и соблюдение экологических требований.
Самое читаемое
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Жители Темиртау остались без отопления в разгар сильных морозов
- Город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству — депутат
- Строительство второй линии метро Алматы оценили в 1,2 триллиона тенге
- В Казахстане изменили правила погребения и ухода за могилами