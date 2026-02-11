В Кабыргинском сельском округе Амангельдинского района Костанайской области жители добровольно отказались от продажи алкогольных напитков в торговых точках, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, решение направлено на обеспечение социальной безопасности жителей села, профилактику правонарушений и защиту детей и подростков от вредных привычек.

– Со всеми владельцами магазинов в селе были проведены разъяснительные беседы, по итогам которых предприниматели выразили согласие на добровольный отказ от реализации алкогольной продукции. В селе проживает 214 человек. Согласно результатам проведённого опроса среди населения, все жители выразили поддержку отсутствию и запрету на продажу алкоголя в селе. Среди 9 сельских округов района Кабырга стал одним из первых округов, полностью реализовавших данную инициативу, – сообщили в прокуратуре.

Почётные жители и аксакалы села Кабырга также поддержали инициативу прокуратуры. В надзорном органе отмечают, что за последние три года в селе Кабырга не было зарегистрировано ни одного уголовного или административного правонарушения, связанного с употреблением алкоголя.