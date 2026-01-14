В Темиртау несколько микрорайонов остались без отопления и горячей воды в самый холодный период, передает BAQ.KZ.

По информации акимата города, причиной стало повреждение старого участка тепломагистрали, который не проходил капитальный ремонт с 1970-х годов.

Сообщается, что без тепла оказались жилые дома, объекты бизнеса и социальной сферы в 8 микрорайоне и районе "Отрадное".

В соцсетях жители отмечают, что отключение произошло именно в день резкого похолодания.

Аким города Галым Ашимов прокомментировал ситуацию на своей странице в Instagram.

"Место повреждения определено, специалисты приступили к восстановительным работам. Аварийно-восстановительные бригады работают непрерывно, задействованы все необходимые силы и техника", - сообщил он.

Работы продолжаются, акимат обещает восстановить подачу отопления и горячей воды как можно скорее.