В Павлодарской области жертвой мошенников стала жительница города Аксу. Поддавшись на уловки аферистов, женщина перевела им более 15 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

По словам пострадавшей, всё началось с сообщения в WhatsApp от якобы председателя профкома её предприятия. В сообщении утверждалось, что на её имя неизвестные оформили кредит. Почти сразу ей позвонили "сотрудники банка" и сообщили, что необходимо срочно снять все сбережения и перевести их на безопасные счета для защиты от якобы мошеннических действий.

"Под их диктовку я сняла деньги с депозитов в двух банках, затем оформила кредит в третьем и перевела всю сумму на указанные ими счета. Только после этого поняла, что меня обманули", - рассказала женщина.

Общий ущерб составил 15 миллионов 257 тысяч тенге.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не поддаваться панике. Настоящие сотрудники банков никогда не требуют перевода средств на сторонние счета. В случае сомнений необходимо немедленно обращаться в отделение банка лично или консультироваться с близкими.