Жительница Шымкента заявила о принуждении к вступлению в брак: возбуждено уголовное дело
В социальных сетях 17-летняя студентка из Шымкента заявила о том, что ранее незнакомый ей мужчина насильно посадил ее в машину и увез в неизвестном направлении. Как оказалось, он похитил девушку с целью замужества, передает BAQ.KZ.
По словам девушки, ее увезли в аул в Сарыагашский район, где похититель насильно ею овладел.
В департамента полиции Шымкенте сообщили, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 125-1 УК РК “принуждение к вступлению в брак”.
– Все участники доставлены в управление полиции. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Проводится комплекс необходимых следственых мероприятий для установления всех обстоятельств дела. По окончанию расследования будет принято процессуальное решение, – проинформировали в ДП Шымкента.
Полиция предупреждает о нулевой терпимости к любым формам правонарушений. Лица, нарушившие требования закона, в обязательном порядке будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
