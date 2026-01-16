В социальных сетях 17-летняя студентка из Шымкента заявила о том, что ранее незнакомый ей мужчина насильно посадил ее в машину и увез в неизвестном направлении. Как оказалось, он похитил девушку с целью замужества, передает BAQ.KZ.

По словам девушки, ее увезли в аул в Сарыагашский район, где похититель насильно ею овладел.

В департамента полиции Шымкенте сообщили, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 125-1 УК РК “принуждение к вступлению в брак”.

– Все участники доставлены в управление полиции. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Проводится комплекс необходимых следственых мероприятий для установления всех обстоятельств дела. По окончанию расследования будет принято процессуальное решение, – проинформировали в ДП Шымкента.

.

Полиция предупреждает о нулевой терпимости к любым формам правонарушений. Лица, нарушившие требования закона, в обязательном порядке будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.