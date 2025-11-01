Жительница Жамбылской области упала в четырёхметровую яму
Спасатели МЧС пришли ей на помощь.
Сегодня, 16:32
115Фото: МЧС РК
В ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о том, что в селе Айша биби Жамбылского района женщина упала в глубокую яму и нуждается в помощи, передаёт BAQ.KZ.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда. Используя альпинистское снаряжение, они спустились в яму глубиной более четырёх метров, аккуратно подняли пострадавшую на поверхность и передали её бригаде скорой медицинской помощи.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС жизнь женщины была спасена", - отметили в МЧС.
