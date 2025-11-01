  • 1 Ноября, 17:19

Жительница Жамбылской области упала в четырёхметровую яму

Спасатели МЧС пришли ей на помощь.

Сегодня, 16:32
АВТОР
МЧС РК Сегодня, 16:32
115
Фото: МЧС РК

В ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о том, что в селе Айша биби Жамбылского района женщина упала в глубокую яму и нуждается в помощи, передаёт BAQ.KZ.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда. Используя альпинистское снаряжение, они спустились в яму глубиной более четырёх метров, аккуратно подняли пострадавшую на поверхность и передали её бригаде скорой медицинской помощи.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС жизнь женщины была спасена", - отметили в МЧС.

