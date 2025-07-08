Жительницу Костаная оштрафовали за умышленную порчу автоматов с водой
Женщина выводила из строя оборудование из-за мести к работодателю
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Костанае женщину, ранее работавшую в компании, обслуживающей автоматы питьевой воды, привлекли к административной ответственности за умышленную порчу чужого имущества, передает BAQ.KZ.
Согласно материалам суда, женщина систематически повреждала стикеры с QR-кодами, предназначенными для оплаты, а также засоряла монетоприемники на автоматах. В результате этих действий автоматы выходили из строя, и жители нескольких районов города оставались без доступа к питьевой воде.
Судебное разбирательство установило, что гражданка И. уволилась из ИП в январе текущего года. По словам женщины, причиной конфликта стало невыполнение обязательств работодателя - женщина утверждает, что ей не выдали трудовую книжку и не выплатили часть заработной платы.
На суде были представлены видеозаписи, фотодоказательства и свидетельские показания, подтверждающие ее вину. Проблемы с работой автоматов начались еще в марте, жители регулярно жаловались на неработающие автоматы. Именно после одной из таких поломок сотрудник ИП зафиксировал противоправные действия женщины и обратился в полицию.
Суд признал женщину виновной по статье 147-1 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РК ("Умышленное повреждение чужого имущества") и назначил штраф в размере 137 600 тенге.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Самое читаемое
- Алматинские врачи спасли супружескую пару с острым инфарктом
- Питомник на 6 млн саженцев в год планируют построить в области Абай
- Казахстан победил в одном из самых престижных цифровых конкурсов
- В Усть-Каменогорске произошло возгорание на промышленном складе
- Деятельность подпольной нарколаборатории пресечена близ Алматы