В Абайской области специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в развращении несовершеннолетней и неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, передает BAQ.KZ.

Преступления были совершены в августе 2024 года в городе Чарск Жарминского района.

Подсудимый, мужчина 1979 года рождения, оказался супругом тёти потерпевшей. Девочка, 2016 года рождения, стала жертвой тяжких преступлений против половой неприкосновенности.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме с соблюдением требований закона о защите прав несовершеннолетних. В ходе заседания государственный обвинитель просил суд приговорить подсудимого к пожизненному лишению свободы. С данным требованием согласилась и законный представитель потерпевшей.

Сам обвиняемый вину в совершении преступлений не признал и просил суд оправдать его. Однако суд, тщательно исследовав материалы уголовного дела, признал мужчину виновным.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и иные должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.