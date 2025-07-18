Жителя Абайской области приговорили к пожизненному сроку за насилие над малолетней
Мужчина осуждён за насилие над племянницей жены.
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В Абайской области специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в развращении несовершеннолетней и неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, передает BAQ.KZ.
Преступления были совершены в августе 2024 года в городе Чарск Жарминского района.
Подсудимый, мужчина 1979 года рождения, оказался супругом тёти потерпевшей. Девочка, 2016 года рождения, стала жертвой тяжких преступлений против половой неприкосновенности.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме с соблюдением требований закона о защите прав несовершеннолетних. В ходе заседания государственный обвинитель просил суд приговорить подсудимого к пожизненному лишению свободы. С данным требованием согласилась и законный представитель потерпевшей.
Сам обвиняемый вину в совершении преступлений не признал и просил суд оправдать его. Однако суд, тщательно исследовав материалы уголовного дела, признал мужчину виновным.
Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и иные должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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