Жителя Астаны арестовали на 10 суток за пранк в подъезде
В социальных сетях распространилось видео розыгрыша.
Сегодня, 21:39
В Астане 26-летний мужчина получил 10 суток ареста за пранк. В социальных сетях появилось видео, где он в устрашающем костюме инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские быстро установили личность шутника и задержали его. Суд признал действия мужчины мелким хулиганством и назначил административный арест сроком на десять суток.
"Полиция напоминает: подобные "шутки" могут нанести психологический вред и представлять угрозу безопасности.
Призываем граждан соблюдать нормы общественного порядка и уважать окружающих", - говорится в сообщении.
