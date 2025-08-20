  • 20 Августа, 22:41

Жителя Астаны арестовали на 10 суток за пранк в подъезде

В социальных сетях распространилось видео розыгрыша.

Сегодня, 21:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
100
Фото: Скриншот

В Астане 26-летний мужчина получил 10 суток ареста за пранк. В социальных сетях появилось видео, где он в устрашающем костюме инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские быстро установили личность шутника и задержали его. Суд признал действия мужчины мелким хулиганством и назначил административный арест сроком на десять суток.

"Полиция напоминает: подобные "шутки" могут нанести психологический вред и представлять угрозу безопасности.
Призываем граждан соблюдать нормы общественного порядка и уважать окружающих", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх