В Астане 26-летний мужчина получил 10 суток ареста за пранк. В социальных сетях появилось видео, где он в устрашающем костюме инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские быстро установили личность шутника и задержали его. Суд признал действия мужчины мелким хулиганством и назначил административный арест сроком на десять суток.