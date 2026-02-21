Житель Шымкента привлечён к административной ответственности за незаконный сброс строительных отходов, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

В ходе мероприятий по обеспечению санитарного порядка сотрудники акимата Енбекшинского района совместно с районным управлением полиции выявили факт выгрузки строительного мусора с грузового автомобиля на берегу реки Сайрам Су в жилом массиве Базарқапа.

Нарушитель установлен и привлечён к ответственности: в его отношении составлен административный протокол и назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Помимо этого, он обязался и самостоятельно очистил загрязнённую территорию.