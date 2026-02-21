Жителя Шымкента оштрафовали за выброс строительного мусора
Нарушитель выплатит 86 500 тенге.
Сегодня 2026, 05:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 05:29Сегодня 2026, 05:29
138Фото: Pixabay.com
Житель Шымкента привлечён к административной ответственности за незаконный сброс строительных отходов, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
В ходе мероприятий по обеспечению санитарного порядка сотрудники акимата Енбекшинского района совместно с районным управлением полиции выявили факт выгрузки строительного мусора с грузового автомобиля на берегу реки Сайрам Су в жилом массиве Базарқапа.
Нарушитель установлен и привлечён к ответственности: в его отношении составлен административный протокол и назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).
Помимо этого, он обязался и самостоятельно очистил загрязнённую территорию.
Самое читаемое
- Иностранное издание включило Мангистау в список обязательных к посещению мест
- Токаев предложил учредить Премию имени Трампа за вклад в миротворчество
- До 612 тысяч тенге на ребёнка: Минтруда озвучило суммы выплат в 2026 году
- Самолеты Boeing 787 Dreamliner прибудут в Казахстан для запуска авиасообщений с США
- Трамп назвал Казахстан процветающей страной и поблагодарил Токаева