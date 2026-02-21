Животному миру Жамбылской области нанесен ущерб в 65 млн тенге за последние 3 года
В Жамбылской области прошла акция по охране животного мира.
Природное разнообразие Жамбылской области впечатляет богатством флоры и фауны, живописными заповедными уголками. В регионе имеются уникальные возможности для развития различных видов туризма, включая охоту и рыбалку, передает BAQ.KZ.
В природных заказниках на территории Жамбылской области обитают 17 видов животных, находящихся под угрозой уничтожения, занесенных в Красную книгу.
Вместе с тем, в области за последние 3 года по результатам рейдовых мероприятий уполномоченными органами к административной ответственности привлечено 553 правонарушителя, ущерб животному миру, в том числе его исчезающим видам, превысил 65 млн тенге.
В этой связи, в целях повышения экологической культуры среди любителей охоты, сохранения биологического разнообразия и предупреждения незаконной добычи объектов животного мира под эгидой природоохранных прокуроров в регионе проведена акция по противодействию браконьерству.
В рамках акции уполномоченными и правоохранительными органами организованы профилактические рейдовые мероприятия, встречи с населением и охотпользователями.
Особое внимание уделено вопросам ответственности за браконьерство.
Участникам акции разъяснены нормы, предусматривающие меры наказания за незаконное изъятие животных, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также причинение ущерба природе.
Организаторы акции отметили, что браконьерство наносит непоправимый вред экосистемам, подрывает естественный баланс в природе и представляет угрозу для будущих поколений.
В акции приняли участие свыше 200 любителей охоты, которые поделились своим опытом и призвали население совместно оберегать животный мир.
Работа по выявлению и пресечению фактов браконьерства будет продолжена на постоянной основе.
