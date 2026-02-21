  • Главная
В Жамбылской области прошла акция по охране животного мира.

Природное разнообразие Жамбылской области впечатляет богатством флоры и фауны, живописными заповедными уголками. В регионе имеются уникальные возможности для развития различных видов туризма, включая охоту и рыбалку, передает BAQ.KZ

В природных заказниках на территории Жамбылской области обитают 17 видов животных, находящихся под угрозой уничтожения, занесенных в Красную книгу. 

Вместе с тем, в области за последние 3 года по результатам рейдовых мероприятий уполномоченными органами к административной ответственности привлечено 553 правонарушителя, ущерб животному миру, в том числе его исчезающим видам, превысил 65 млн тенге. 

В этой связи, в целях повышения экологической культуры среди любителей охоты, сохранения биологического разнообразия и предупреждения незаконной добычи объектов животного мира под эгидой природоохранных прокуроров в регионе проведена акция по противодействию браконьерству. 

В рамках акции уполномоченными и правоохранительными органами организованы профилактические рейдовые мероприятия, встречи с населением и охотпользователями. 

Особое внимание уделено вопросам ответственности за браконьерство. 

Участникам акции разъяснены нормы, предусматривающие меры наказания за незаконное изъятие животных, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также причинение ущерба природе. 

Организаторы акции отметили, что браконьерство наносит непоправимый вред экосистемам, подрывает естественный баланс в природе и представляет угрозу для будущих поколений.

В акции приняли участие свыше 200 любителей охоты, которые поделились своим опытом и призвали население совместно оберегать животный мир. 

Работа по выявлению и пресечению фактов браконьерства будет продолжена на постоянной основе.

