Новое отраслевое объединение появилось в Казахстане – Союз животноводов. Его главная задача – координация и представление интересов участников животноводческого сектора, передает BAQ.KZ.

По словам директора Союза животноводов Казахстана Даурена Салыкова решение о создании Союза стало ответом на запрос профессионального сообщества на более системное взаимодействие внутри отрасли и выработку консолидированной позиции по ключевым вопросам развития животноводства. В объединение вошли республиканские отраслевые палаты, крупные сельхозтоваропроизводители, откормочные площадки, племенные хозяйства, мясоперерабатывающие предприятия, а также фермерские хозяйства, работающие на разных этапах производственной цепочки — от разведения до переработки и сбыта продукции.

– Одним из приоритетных направлений деятельности Союза является поддержка малых и средних фермерских хозяйств. Новая площадка позволит фермерам расширить доступ к мерам государственной поддержки, финансированию, отраслевой экспертизе и рынкам сбыта, а также упростит взаимодействие с крупными участниками рынка и развитие кооперации, - отмечает Даурен Салыков.

В целом деятельность Союза ориентирована на решение практических задач отрасли: повышение продуктивности и качества животноводческой продукции, улучшение экономической устойчивости хозяйств, развитие переработки и экспортных направлений.

Ожидается, что работа объединения будет способствовать более скоординированному развитию животноводства и укреплению позиций казахстанских производителей на внутреннем и внешних рынках.