Скамейки, дорожные знаки, детские площадки и даже теплые остановки. Мало кто из нас задумывается о производителях этих вещей. Однако все они, частично или целиком, могут быть сделаны руками осужденных. В новом специальном репортаже на BAQ.kz наша съемочная группа отправилась в исправительное Учреждение №3, которое находится в Астане. Здесь люди находят постоянную работу, тем самым принося пользу обществу. Из нашего обзора вы сможете узнать, в каких условиях трудятся люди, платят ли им зарплату и почему люди в заключении рады поработать?