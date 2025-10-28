  • 28 Октября, 18:55

Жизнь после приговора: зачем осуждённые работают и сколько зарабатывают?

Наша съемочная группа посетила производственные помещения.

Сегодня, 18:20
77
Фото: BAQ.kz

Скамейки, дорожные знаки, детские площадки и даже теплые остановки. Мало кто из нас задумывается о производителях этих вещей. Однако все они, частично или целиком, могут быть сделаны руками осужденных. В новом специальном репортаже на BAQ.kz наша съемочная группа отправилась в исправительное Учреждение №3, которое находится в Астане. Здесь люди находят постоянную работу, тем самым принося пользу обществу. Из нашего обзора вы сможете узнать, в каких условиях трудятся люди, платят ли им зарплату и почему люди в заключении рады поработать? 

