Жол бер: уступают ли алматинские водители дорогу машинам МЧС?
Штраф за непропуск машин спасательных служб - 20 МРП (85 000 тенге).
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в рамках принципа "Закон и порядок" реализует республиканскую профилактическую акцию "Жол бер!", направленную на обеспечение приоритетного и беспрепятственного проезда экстренных служб, передаёт BAQ.KZ.
В ходе акции МЧС совместно с представителями медиасообщества провело социальный эксперимент, позволивший в реальных дорожных условиях оценить, насколько водители готовы оперативно реагировать на приближение спецтранспорта с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.
Площадкой для проведения эксперимента стал город Алматы. Передвижение пожарных автомобилей и реанимобилей Центра медицины катастроф МЧС фиксировалось с воздуха с использованием FPV-дрона. Такой формат съёмки дал возможность объективно проанализировать дорожную обстановку и действия водителей без искажения и субъективной оценки.
Аэровидеосъёмку осуществил профессиональный оператор и блогер Сергей Абрамов.
Результаты эксперимента показали, что значительная часть водителей своевременно предоставляет приоритет экстренным службам, осознавая важность их оперативного прибытия к месту вызова. Вместе с тем зафиксированы отдельные случаи промедления, которые в условиях чрезвычайной ситуации могут иметь критическое значение.
"Каждая секунда задержки на дороге - это потенциальный риск для жизни и здоровья людей. Министерство призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила, быть предельно внимательными и безусловно уступать дорогу спецтранспорту. Инициатива "Жол бер!" будет продолжена в других регионах страны", - подчеркнули в МЧС Казахстана.
