"Жол бер": уступают ли жители Тараза дорогу спецмашинам
Жители делились своим мнением и личным опытом о культуре вождения.
В Таразе прошёл социальный опрос среди жителей о том, как они ведут себя при появлении спецавтотранспорта на дорогах. Мероприятие состоялось в рамках республиканской профилактической акции "Жол бер!", передаёт BAQ.KZ.
В ходе опроса журналист Риналь Рахматуллин обратился к владельцам автотранспорта с вопросами о дорожной дисциплине и готовности уступать дорогу спецмашинам МЧС. Общение проходило совместно с сотрудниками службы, которые также подключались к диалогу и разъясняли важность оперативного проезда экстренных служб.
Жители делились своим мнением и личным опытом, рассуждали о культуре вождения и ответственности водителей. Формат живого общения позволил не только собрать ответы, но и напомнить о правилах поведения на дороге.
В рамках акции участникам раздавали шоколадки с QR-кодами, ведущими на официальные страницы МЧС в социальных сетях. Там размещена полезная информация по вопросам безопасности. Сотрудники МЧС и журналист призвали горожан быть внимательнее и всегда уступать дорогу спецавтотранспорту.
