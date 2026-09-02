Жубаниязова обращалась в жилинспекцию до назначения председателем ОСИ - специалист

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан в качестве специалиста выступил заместитель руководителя управления жилья и жилищной инспекции города Еркебулан Малик. Он рассказал, что еще до трагедии жители дома обращались в управление за консультациями по вопросам управления объектом, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Малика, до произошедшего на городской телефон управления неоднократно звонили жители дома. Среди обращавшихся, как он вспомнил, была и Сауле Жубаниязова, которая впоследствии стала председателем ОСИ.

Впервые лично с Жубаниязовой специалист встретился на совещании в районном акимате. Точный период он назвать не смог, предположив, что это произошло примерно за один-два месяца до ее избрания.

«Она обращалась за консультацией. В то время вопросы поднимала как активный житель данного дома. Она говорила, что от жителей поступает просьба, чтобы она избиралась на пост председателя ОСИ. Также спросила, как по акту приема-передачи принять документы», – рассказал Малик.

По его словам, Жубаниязовой разъяснили порядок приема документации и избрания председателя ОСИ. После вступления в должность она вновь обращалась в управление.

Как сообщил Малик, на этот раз вопрос касался документов на дом, которые Жубаниязова, по ее словам, не могла получить от предыдущего управляющего.

«Она мне звонила на городской телефон, говорила, что не может связаться с бывшим председателем, взять у нее соответствующие документы. Сказала, что акт есть, но технические документы на дом отсутствуют. Я объяснил, что необходимо направить письменное уведомление и затребовать документы», – сообщил специалист.

В суде Малик также разъяснил полномочия жилищной инспекции. По его словам, управление выполняет надзорные и профилактические функции, тогда как непосредственное управление и обеспечение жизнедеятельности многоквартирного дома возлагается на председателя ОСИ.

При поступлении обоснованных жалоб жилищная инспекция может проводить проверку, выдавать предписания и при наличии оснований привлекать ответственных лиц к административной ответственности.

Отдельно суд поинтересовался, какие действия должен предпринимать председатель ОСИ после вступления в должность.

«После того как председатель ОСИ приступает к обязанностям, необходимо избрать совет дома, ревизора, привести в надлежащий вид соответствующие документы. После этого вместе с советом дома провести осмотр. Мы можем назвать его визуальным осмотром, в том числе с привлечением специалистов. Если выявлены нарушения, недостатки или замечания, необходимо их заактировать и озвучить на собрании либо в домовом чате», – пояснил Малик.

При этом специалист подчеркнул, что законодательство не устанавливает конкретный срок в один год для выполнения всех этих действий. По его словам, речь идет о последовательном плане работы, а на приведение документации и других вопросов дома в надлежащее состояние на практике может уходить около года.

Малик также рассказал, как жилищная инспекция реагирует на поступающие обращения. После получения заявления специалисты изучают его, могут пригласить председателя ОСИ, запросить документы и предоставить время на устранение выявленных замечаний. При наличии явного нарушения проводится проверка.

Допрос специалиста продолжается. Суд устанавливает, какая информация о состоянии дома поступала в жилищную инспекцию до обрушения и какие обязанности были возложены на органы управления объектом.