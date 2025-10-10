В Министерстве просвещения состоялось совещание по вопросам повышения качества образования, а также обеспечения безопасности учащихся, передает BAQ.KZ.

В заседании приняли участие руководители структурных подразделений министерства, региональных управлений образования и территориальных департаментов по обеспечению качества в сфере образования.

Председатель Комитета по обеспечению качества Серик Аширов доложил о ходе лицензирования школ в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" и организации учебного процесса в школах, где проводятся капитальные ремонты.

Председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев проинформировал о реализации инициативы "1000 лидеров изменений в образовании", а директор департамента развития инфраструктуры Адильбек Мусабаев — о работе по организации подвоза учащихся в школы.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что создание комфортной и безопасной образовательной среды, повышение квалификации педагогов и качества обучения остаются ключевыми приоритетами государственной политики.

"С начала учебного года отмечается рост правонарушений среди детей — это вызывает серьёзную тревогу. Наша главная задача — обеспечить, чтобы дети получали не только качественные знания, но и воспитывались в условиях закона и порядка. Недопустимо, чтобы учащиеся подвергались риску при подвозе или учились в аварийных зданиях", — отметила министр.

Также обсуждены вопросы обратной связи с населением и оперативного реагирования на обращения граждан.

По итогам совещания Жулдыз Сулейменова поручила руководителям региональных управлений и департаментов усилить воспитательную работу в школах, наладить взаимодействие с родителями, обеспечить безопасный подвоз учащихся из отдалённых районов и повысить эффективность координации всех участников образовательного процесса.