Жумангарин пообещал не сокращать поддержку бизнеса

Поддержку бизнеса урезать не будут, наоборот, ее сейчас увеличивают. Об этом заявил заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Курултае.

Его спросили, какие еще льготы и меры поддержки могут сократить, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Министр ответил, что все государственные льготы проверят на эффективность, а результаты к концу года представят депутатам.

Вопрос прозвучал на фоне инициативы, по которой социальную помощь будут получать только те, кто в ней действительно нуждается. Журналисты спросили, какие еще меры поддержки пересматривают и какие льготы для граждан и бизнеса могут сократиться.

По словам Жумангарина, сделать бюджет эффективнее можно двумя путями. Первый это увеличить доходы. Здесь министр напомнил о налоговой реформе.

«Результаты в целом неплохие», – сказал он.

Второй путь это сократить расходы бюджета. Для этого в новом Бюджетном кодексе предусмотрен специальный ежегодный отчет по всем государственным льготам. Министерство национальной экономики проверит, насколько каждая из них оказалась эффективной и полезной, дала ли она результат, и отчитается перед депутатами.

Отвечать на вопрос о сокращении социальной помощи министр не стал, сославшись на Премьер-министра. По словам Жумангарина, слова Премьера это позиция Правительства, и повторять их он не будет.

А на уточняющий вопрос о бизнесе ответил коротко.

«Бизнес мы никак не тронем. Наоборот, сейчас мы увеличиваем поддержку бизнеса», – заявил министр.

Ранее в тот же день Премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на вопрос депутата в Курултае, рассказал, что с 1 января 2027 года соцпомощь будут назначать по принципу нуждаемости. По его словам, обеспеченные семьи перестанут получать поддержку от государства, а сэкономленные средства направят на другие важные цели.