В Казахстане началась массовая уборка зерновых культур, и одним из ключевых вопросов стала готовность мощностей для приема нового урожая, передаёт BAQ.KZ.

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании оперативного штаба по уборочной кампании поручил Продкорпорации освободить хлебоприемные пункты в основных зерносеющих регионах.

По данным Минсельхоза, в распоряжении элеваторов имеется 13,3 млн тонн емкостей, из которых загружено лишь 2,2 млн тонн (16%). При этом в отдельных пунктах, популярных у фермеров, загрузка достигает 61%.

Для оптимизации складских мощностей Продкорпорация продолжает активно реализовывать зерно на экспорт и внутренний рынок. В текущем маркетинговом году реализован рекордный объем — 1,2 млн тонн. Отгрузки на экспорт ведутся ежедневно, завершение всех контрактов планируется в сентябре.

Вице-премьер подчеркнул необходимость оперативного реагирования на возникающие у фермеров проблемы и взаимодействия регионов с центральными госорганами в режиме реального времени.