Журналисты информационного агентства BAQ.KZ удостоены государственных наград в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев от 16 марта 2026 года. Церемония вручения наград состоялась с участием заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Награды присуждены за вклад в общественную деятельность, развитие отечественной журналистики и освещение социально значимых тем.

Так, старший корреспондент русской редакции BAQ.KZ Анеля Осерхан награждена государственной медалью «Шапағат».

Анеля Өсерхан окончила с отличием Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва по специальности «Журналистика» в 2019 году. В 2018 году обучалась по программе «Mass Communication and Journalism» в University of Wrocław (Польша). В 2021 году завершила магистратуру по направлению «Связь с общественностью».

С 2020 года работала корреспондентом BaigeNews.kz, а с 2025 года — старшим корреспондентом BAQ.KZ. Освещает политические и общественные события Казахстана и мира, готовит авторские материалы и документальные фильмы. Также ведёт собственный подкаст «Trend Talk» и является тренером по искусственному интеллекту для специалистов в сфере PR и журналистики.

Кроме того, государственной медалью «Ерен еңбегі үшін» награждена старший корреспондент казахской редакции BAQ.KZ Гулжан Раманкулова.

Гулжан Раманкулова — журналист с более чем 10-летним опытом работы в средствах массовой информации. Она специализируется на освещении социальных и законодательных тем, а также является победителем различных профессиональных конкурсов среди журналистов.

Также государственными наградами отмечены и представители других отечественных СМИ. Так, корреспондент интернет-портала «El.kz» Ажар Лаубаева Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева награждена медалью «Шапағат».

Помимо этого, корреспондент «El.kz» Айдана Ербатыркызы удостоена благодарственного письма Президента Республики Казахстан и нагрудного знака.

Награждение сотрудников АО "Qazcontent" стало признанием их профессионального вклада в развитие отечественной журналистики и активное участие в освещении общественно значимых процессов.