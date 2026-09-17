Журналисты из Астаны проверили качество еды в школьных столовых
Выяснили на конкретном примере.
17 Сентября 2026, 11:53
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17 Сентября 2026, 11:5317 Сентября 2026, 11:53
50Фото: BAQ.kz
Чем кормят ваших детей пока они находятся в школе? После недавнего скандала в социальной сети Threads связанного с блюдами из столовой, журналисты нашей редакции BAQ.KZ отправились в образовательные учреждения. Что на самом деле подают школьникам? Какие продукты сегодня используют в процессе готовки? И как изменилось меню за последний год? Подробности увидите в нашем видео.
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