Чем кормят ваших детей пока они находятся в школе? После недавнего скандала в социальной сети Threads связанного с блюдами из столовой, журналисты нашей редакции BAQ.KZ отправились в образовательные учреждения. Что на самом деле подают школьникам? Какие продукты сегодня используют в процессе готовки? И как изменилось меню за последний год? Подробности увидите в нашем видео.