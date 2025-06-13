На трассе "Астана – Ерейментау – Шидерты" в Акмолинской области произошло тяжелое ДТП с участием трех автомобилей и лошади. В результате аварии погибли два человека, еще трое были госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает BAQ.KZ.

Авария произошла в ночь на 12 июня на 153-м километре автодороги. В ДТП попали автомобили Kia Rio и Subaru Forester, а также домашнее животное — лошадь, которая, предположительно, выбежала на дорогу в темное время суток.

На опубликованных в Сети видеокадрах с места происшествия видно: поврежденные автомобили, кровь, мертвая лошадь, загоревшийся кузов машины.

"В результате ДТП на месте скончались два пассажира автомашины марки Kia Rio. Водитель этого автомобиля, а также водитель и пассажир Subaru Forester госпитализированы", — уточнили в полиции.

Ведется досудебное расследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.

Правоохранители напомнили, что для предотвращения трагедий водителям необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на неосвещенных участках трасс, и регулярно проверять техническое состояние своих транспортных средств.