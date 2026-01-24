Мощный зимний шторм, который в эти выходные накроет около 20 штатов США, может вызвать масштабные сбои в авиасообщении, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

Национальная метеослужба предупреждает о сильных снегопадах, гололеде, мокром снеге и ледяном дожде, которые сделают дороги и аэропорты опасными, а температура опустится до рекордных отметок последних лет.

В четверг уже отменили рейсы в ряде аэропортов пяти штатов, а в выходные количество отмен может достигнуть нескольких тысяч. Сервис Hopper прогнозирует задержки более чем в 15 тыс. перелётов.

Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines объявили о гибких условиях перебронирования и отмены билетов, распространив их на ключевые узловые аэропорты, включая Даллас–Форт-Уэрт, Шарлотт, Ньюарк и Вашингтон. JetBlue, Frontier и Spirit также отменили сборы за изменения и предлагают возврат средств при значительных задержках или отменах.

Пассажирам советуют следить за статусом рейсов через мобильные приложения, а эксперты предупреждают, что последствия шторма ощутят даже города, находящиеся далеко за пределами зоны непогоды.