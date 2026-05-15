Змея пробралась в частный дом под Алматы
Сегодня 2026, 03:20
Фото: Istockphoto
В Алматинской области спасателям пришлось провести необычную спецоперацию – на территорию частного дома в селе Береке Карасайского района заползла змея, сообщает BAQ.kz.
Неожиданную "гостью" заметили хозяева дома и сразу позвонили на номер 112. На место оперативно прибыли сотрудники ДЧС. Вооружившись специальным оборудованием, спасатели аккуратно поймали пресмыкающееся и вывезли его подальше от жилых домов, в безопасное место.
Обошлось без пострадавших.
В ДЧС напоминают, что встречи с дикими животными могут быть опасны. Специалисты просят не пытаться самостоятельно ловить змей и других животных, а сразу обращаться за помощью к спасателям.
