Змея пробралась в частный дом под Алматы

В Алматинской области спасателям пришлось провести необычную спецоперацию – на территорию частного дома в селе Береке Карасайского района заползла змея, сообщает BAQ.kz.

Неожиданную "гостью" заметили хозяева дома и сразу позвонили на номер 112. На место оперативно прибыли сотрудники ДЧС. Вооружившись специальным оборудованием, спасатели аккуратно поймали пресмыкающееся и вывезли его подальше от жилых домов, в безопасное место.

Обошлось без пострадавших.

В ДЧС напоминают, что встречи с дикими животными могут быть опасны. Специалисты просят не пытаться самостоятельно ловить змей и других животных, а сразу обращаться за помощью к спасателям.