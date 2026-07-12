Знаменитый испанский фестиваль вновь обернулся травмами

В испанской Памплоне проходит фестиваль Сан-Фермин со знаменитыми энсьерро - забегами с быками. С начала праздника тяжелые травмы получили уже 13 участников.

По данным организаторов, все пострадавшие - мужчины в возрасте от 18 до 68 лет. Большинство из них доставлены в больницы с ушибами, порезами и переломами. Среди раненых - 29-летний гражданин США, которому бык ударил рогом в левую руку на севере города.

Сан-Фермин длится с 6 по 14 июля. Каждое утро быков прогоняют по узким улицам старого города к арене, где во второй половине дня проходят корриды. Маршрут забегов составляет около 825 метров, участвуют в них главным образом молодые мужчины. Сотни тысяч людей заполняют улицы, а зрители аплодируют бегущим с балконов.

Травмы на энсьерро фиксируются ежегодно. С 1924 года зарегистрировано 16 смертельных случаев, последний - в 2009 году. Большинство погибших получили ранения от ударов рогов.

Традиция проводится с 1591 года, однако сегодня вызывает споры и в самой Испании: в этом году против мероприятия протестовали зоозащитные организации. Несмотря на это, фестиваль по-прежнему привлекает десятки тысяч туристов со всего мира. Памплону, в частности, описал Эрнест Хемингуэй в своем первом крупном романе "Фиеста" (1926).