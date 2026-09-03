Золото подорожало на 1,5% и приблизилось к $4,5 тысячи за унцию

Цены на золото утром 3 сентября заметно пошли вверх. Декабрьские фьючерсы торговались около $4 481 за тройскую унцию, прибавляя примерно 1,5% за день, сообщает BAQ.KZ.

В ходе торгов стоимость контракта поднималась до $4 482,15. Минимум дня составлял $4 426,60. Предыдущая сессия закрылась на отметке $4 414,60.

Investing.com

Спотовая цена золота XAU/USD находилась около $4 436,5 за унцию, рост составлял 1,1%.

За последний год фьючерсы на золото прибавили более 23%. За месяц рост составляет около 9,6%.

Дорожают и другие драгоценные металлы. Серебро прибавляет около 1,9%, его декабрьские фьючерсы торгуются в районе $66,7. Платина выросла примерно на 1%, до $1 786.

На момент публикации золото остается вблизи верхней границы дневного диапазона.