Золото подорожало на 1,5% и приблизилось к $4,5 тысячи за унцию
3 Сентября 2026, 10:52
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3 Сентября 2026, 10:523 Сентября 2026, 10:52
102Фото: baq.kz
Цены на золото утром 3 сентября заметно пошли вверх. Декабрьские фьючерсы торговались около $4 481 за тройскую унцию, прибавляя примерно 1,5% за день, сообщает BAQ.KZ.
В ходе торгов стоимость контракта поднималась до $4 482,15. Минимум дня составлял $4 426,60. Предыдущая сессия закрылась на отметке $4 414,60.
Спотовая цена золота XAU/USD находилась около $4 436,5 за унцию, рост составлял 1,1%.
За последний год фьючерсы на золото прибавили более 23%. За месяц рост составляет около 9,6%.
Дорожают и другие драгоценные металлы. Серебро прибавляет около 1,9%, его декабрьские фьючерсы торгуются в районе $66,7. Платина выросла примерно на 1%, до $1 786.
На момент публикации золото остается вблизи верхней границы дневного диапазона.
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