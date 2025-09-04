Стоимость золота на внутреннем рынке Казахстана третий день подряд удерживается выше отметки в 60 тысяч тенге за грамм, передаёт BAQ.KZ.

По данным Национального банка, 4 сентября цена составляет 61,4 тыс. тенге.

С начала 2025 года золото в тенге подорожало на 37% в номинальном выражении. С учётом инфляции рост оценивается примерно в четверть. При этом курс доллара, хотя и увеличился по сравнению с началом года, серьёзного вклада в удорожание не внёс — его рост составил лишь несколько процентов.

Таким образом, ключевым фактором подорожания остаётся динамика мировой стоимости драгоценного металла. На глобальных рынках золото продолжает обновлять рекорды на фоне сохраняющейся неопределённости. Традиционно этот металл считается защитным активом. Дополнительно цены поддерживают ожидания снижения ставки ФРС США и ослабление доллара.

Для справки: Национальный банк рассчитывает стоимость 1 грамма золота исходя из официального курса тенге на дату и утренних котировок LBMA Gold Price (международного бенчмарка).