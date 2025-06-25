Археологи Казахского национального университета имени аль-Фараби сделали сенсационное открытие в Уйгурском районе Алматинской области - в курганах раннего железного века были найдены редчайшие золотые украшения, принадлежавшие представителям сакской знати, передает BAQ.KZ. Раскопки проходили под руководством доктора исторических наук, профессора и декана исторического факультета Досбола Байгунакова.

Работы велись в могильниках Тогызбулак-1 и Тогызбулак-2, вблизи одноимённого посёлка. Эти археологические комплексы включают более 50 курганов, часть из которых относится к категории элитарных. Особенно ценные находки были сделаны в курганах №3 и №4 Тогызбулак-1, где под насыпью археологи обнаружили золотые пластины, фрагмент цепочки и уникальный перстень с изображением льва, изготовленный из золотого слитка и весом почти 8 граммов. Изображение, выполненное в сложной стилистике синкретизма, сочетает черты льва, женщины, быка или барана - символов, имевших важное культовое значение у древних племён.

В кургане №4 были найдены останки мужчины и женщины, а также керамика, железные предметы, каменный пест, кости животных - всё это указывает на высокий социальный статус захороненных. Погребения датируются IV–III веками до нашей эры и относятся к эпохе расцвета сакской культуры.

По мнению учёных, находки подтверждают, что территория современного Уйгурского района была важным центром сакской цивилизации, и каждая новая находка проливает свет на богатую и малоизученную историю Казахстана в период раннего железного века.