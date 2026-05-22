"Золотую визу" введут в Казахстане: кто сможет стать обладателем
Минтруда представило новые миграционные механизмы, направленные на привлечение иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов.
В Казахстане разрабатывается новая миграционная политика, направленная на привлечение иностранных специалистов и инвесторов. Об этом на круглом столе сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в настоящее время в рамках поручения Главы государства Министерство труда и социальной защиты населения работает над совершенствованием механизмов привлечения иностранных специалистов и развитием современной миграционной политики.
"Принятие Указа Президента – это очень актуальное решение в период, когда глобальная конкуренция за человеческий капитал усиливается. Сейчас многие государства вводят специальные программы для привлечения иностранных кадров, инвесторов и предпринимателей", – отметил Ербол Туякбаев.
По словам вице-министра, в международной практике широко применяются такие механизмы, как "золотая виза", "цифровое резидентство", а также упрощённые режимы въезда и проживания.
Казахстан планирует разделить иностранцев на 4 категории
В рамках нового подхода предлагается ввести четкую и структурированную систему классификации иностранных граждан, прибывающих в Казахстан для осуществления трудовой деятельности.
В частности, рассматриваются четыре основные категории:
-
бизнес-иммигранты;
-
высококвалифицированные специалисты с особыми знаниями и компетенциями;
-
квалифицированные кадры среднего уровня, привлекаемые работодателями;
-
трудовые мигранты, нанимаемые частными лицами для работы в домашнем хозяйстве.
Для каждой категории будут введены отдельные визовые режимы в зависимости от цели въезда, уровня квалификации и срока пребывания в стране.
Для кого предназначена "Золотая виза"
Министерство заявило, что особое внимание уделяется высококвалифицированным специалистам и бизнес-иммигрантам.
"Рассматривается введение специальной визы, так называемой "золотой визы". Она предназначена для высококвалифицированных специалистов и инвесторов", – сказал Ербол Туякбаев.
По его словам, ключевая особенность этой визы заключается в возможности перехода к статусу долгосрочного резидента после определённого периода трудовой или инвестиционной деятельности.
Какие льготы предоставляются иностранным специалистам
По словам вице-министра, статус долгосрочного резидента по отдельным правам будет приближен к статусу граждан Казахстана.
В частности, им могут быть предоставлены:
- налоговые льготы;
- доступ к государственным финансовым услугам;
- использование банковской инфраструктуры;
- доступ к системе здравоохранения;
- образовательные услуги;
- разрешения на лицензируемые виды деятельности;
- социальные гарантии.
Вводится "принцип "одного окна"
Также в рамках новой системы предусмотрены меры по упрощению административных процедур, сокращению сроков рассмотрения заявок и повышению прозрачности работы с государственными органами.
Эти процессы будут реализованы через принцип "одного окна".
"Всё это позволит создать максимально удобную и предсказуемую среду для иностранных специалистов и инвесторов", – отметил первый вице-министр.
