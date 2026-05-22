"Золотую визу" введут в Казахстане: кто сможет стать обладателем

В Казахстане разрабатывается новая миграционная политика, направленная на привлечение иностранных специалистов и инвесторов. Об этом на круглом столе сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в настоящее время в рамках поручения Главы государства Министерство труда и социальной защиты населения работает над совершенствованием механизмов привлечения иностранных специалистов и развитием современной миграционной политики.

BAQ.KZ/Гүлжан Раманқұлова

"Принятие Указа Президента – это очень актуальное решение в период, когда глобальная конкуренция за человеческий капитал усиливается. Сейчас многие государства вводят специальные программы для привлечения иностранных кадров, инвесторов и предпринимателей", – отметил Ербол Туякбаев.

По словам вице-министра, в международной практике широко применяются такие механизмы, как "золотая виза", "цифровое резидентство", а также упрощённые режимы въезда и проживания.

Казахстан планирует разделить иностранцев на 4 категории

В рамках нового подхода предлагается ввести четкую и структурированную систему классификации иностранных граждан, прибывающих в Казахстан для осуществления трудовой деятельности.

В частности, рассматриваются четыре основные категории:

бизнес-иммигранты; высококвалифицированные специалисты с особыми знаниями и компетенциями; квалифицированные кадры среднего уровня, привлекаемые работодателями; трудовые мигранты, нанимаемые частными лицами для работы в домашнем хозяйстве.

Для каждой категории будут введены отдельные визовые режимы в зависимости от цели въезда, уровня квалификации и срока пребывания в стране.

BAQ.KZ/Гүлжан Раманқұлова

Для кого предназначена "Золотая виза"

Министерство заявило, что особое внимание уделяется высококвалифицированным специалистам и бизнес-иммигрантам.

"Рассматривается введение специальной визы, так называемой "золотой визы". Она предназначена для высококвалифицированных специалистов и инвесторов", – сказал Ербол Туякбаев.

По его словам, ключевая особенность этой визы заключается в возможности перехода к статусу долгосрочного резидента после определённого периода трудовой или инвестиционной деятельности.

Какие льготы предоставляются иностранным специалистам

По словам вице-министра, статус долгосрочного резидента по отдельным правам будет приближен к статусу граждан Казахстана.

В частности, им могут быть предоставлены:

налоговые льготы;

доступ к государственным финансовым услугам;

использование банковской инфраструктуры;

доступ к системе здравоохранения;

образовательные услуги;

разрешения на лицензируемые виды деятельности;

социальные гарантии.

Вводится "принцип "одного окна"

Также в рамках новой системы предусмотрены меры по упрощению административных процедур, сокращению сроков рассмотрения заявок и повышению прозрачности работы с государственными органами.

Эти процессы будут реализованы через принцип "одного окна".