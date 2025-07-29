В ближайшие годы в Казахстане на рынок труда выйдет рекордное число молодых казахстанцев – около трёх миллионов человек. Только к 2030 году ежегодный прирост молодежи составит до 360 тысяч человек. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов на брифинге в правительстве, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Поэтому уже сегодня мы должны к этому готовиться. И в части того, как их трудоустраивать. В первую очередь мы должны создавать соответствующие условия для развития бизнеса в целом, открывать новые рабочие места", – отметил Биахметов.

По его словам, ключевую роль в решении задачи сыграет диверсификация экономики на местах. В каждом регионе необходимо развивать те отрасли, в которых есть потенциал. Например, в северных областях – это агропромышленный комплекс, где можно создавать предприятия с высокой добавленной стоимостью.