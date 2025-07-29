Зумеры останутся без работы? Как в Минтруда готовятся к наплыву рабочей силы
К 2030 году на рынок труда Казахстана выйдут 3 миллиона человек.
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В ближайшие годы в Казахстане на рынок труда выйдет рекордное число молодых казахстанцев – около трёх миллионов человек. Только к 2030 году ежегодный прирост молодежи составит до 360 тысяч человек. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов на брифинге в правительстве, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Поэтому уже сегодня мы должны к этому готовиться. И в части того, как их трудоустраивать. В первую очередь мы должны создавать соответствующие условия для развития бизнеса в целом, открывать новые рабочие места", – отметил Биахметов.
По его словам, ключевую роль в решении задачи сыграет диверсификация экономики на местах. В каждом регионе необходимо развивать те отрасли, в которых есть потенциал. Например, в северных областях – это агропромышленный комплекс, где можно создавать предприятия с высокой добавленной стоимостью.
"Только таким образом. Мы должны готовиться к тому, что будет прирост населения и ежегодно будет расти количество выпускников", – подчеркнул он.
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