Казахстанский чемпион по боксу Геннадий Головкин вновь покорил сердца не только своими спортивными достижениями, но и человечностью. В социальных сетях набирает популярность видео, на котором прославленный спортсмен неожиданно устроил теплую встречу с детьми, заметив мальчика в кепке с логотипом GGG, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как Головкин, находясь в автомобиле, замечает подростков и спрашивает:

"Пацаны, где кепку взяли?" — с улыбкой интересуется он, заметив кепку со своим фирменным логотипом.

Ребята не сразу поверили в происходящее, но быстро узнали любимого спортсмена. Геннадий не ограничился приветствием — вышел из машины, обнял ребят и сделал фото с каждым. Один из мальчиков носил кепку с автографом Головкина, которую ему привезли с боя GGG vs Альварес. Он занимается боксом и был буквально потрясен такой встречей. Об этом написала его мама в комментариях:

"Сын до сих пор под впечатлением! Гена дал мотивацию, которую не купишь за деньги. Спасибо за простые, но такие важные жесты".

Пользователи соцсетей в восторге:

"Гена — красавчик! Скромный, простой, всегда с улыбкой";

"Детям ведь многого не надо — минутка внимания, и счастье на лице!";

"Вот это чемпион — никакой звёздной болезни";

"Он остаётся своим. Настоящий пример для детей".

В прошлом году Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет РК.

Последний раз Геннадий Головкин выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда проиграл Саулю Канело Альваресу в трилогии. Вскоре он освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.