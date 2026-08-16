1 029 договоров заключили КТЖ с отечественными производителями в 2026 году
Стороны договорились продолжить совместную работу по расширению номенклатуры закупаемых отечественных товаров.
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В АО «НК «Қазақстан темір жолы» обсудили расширение участия отечественных товаропроизводителей в закупках группы компаний. Рабочая встреча прошла в формате круглого стола с участием представителей госорганов, институтов развития, профильных ассоциаций и казахстанского бизнеса.
Главной темой встречи стали проблемы и механизмы вовлечения местных производителей в закупки КТЖ, а также развитие долгосрочного сотрудничества и внутреннего производства.
Представители Министерства промышленности и строительства, QazIndustry, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», «Самрук-Казына Контракт» и QazCloud представили производителям действующие инструменты поддержки и рассказали о возможностях участия в закупках.
Особое внимание уделили совершенствованию закупочных процедур, цифровой интеграции и увеличению доли отечественных товаров.
В КТЖ сообщили, что с начала года уже заключен 1 029 годовых договоров с казахстанскими товаропроизводителями. Кроме того, сейчас действует 112 договоров с отечественными производителями.
Отдельным инструментом поддержки остаются офтейк-контракты, которые позволяют создавать и развивать новые производства. В текущем году заключено пять таких контрактов, еще четыре долгосрочных офтейк-контракта продолжают действовать.
Участники круглого стола также обсудили основные барьеры, мешающие более активному участию отечественного бизнеса в закупках КТЖ, и возможные пути их устранения.
По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по расширению номенклатуры закупаемых отечественных товаров, совершенствованию мер поддержки производителей и созданию условий для запуска новых производств.
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